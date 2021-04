Die Parkgebühren am Neuburger Epple-See haben für Aufregung vor allem in den Nachbargemeinden gesorgt. Jede Stunde soll 2 Euro kosten, das Tagesticket 10 Euro. Eine günstige Saisonkarte (50 Euro) soll es nur für Einheimische geben. Selbst in Neuburg wurde darüber nachgedacht, ob das so bleiben kann.

Gabriele Gehrlein (63) fährt schon lange von Maximiliansau an den Neuburger Epplesee. „Seit gut 15 Jahren“, sagt sie: „Jetzt steht dort der Parkautomat und die Stunde kostet 2 Euro. Nur fürs Parken.“ Das findet sie zu viel.

Dabei hat Gehrlein kein grundsätzliches Problem mit Parkgebühren am Epplesee. Früher habe die Stunde 50 Cent gekostet, dafür halte die Gemeinde die Anlage sauber, habe es geheißen: „Das konnte man einsehen.“ Im letzten Jahr war der Parkautomat aber kaputt. Das habe sich herumgesprochen und vielleicht kamen deshalb so viele Besucher, dass die Gemeinde Handlungsbedarf sah, vermutet Gehrlein.

Jetzt stehe aber den höheren Gebühren keine entsprechende Leistung gegenüber, findet sie. Wegen Corona sei der Kiosk geschlossen und so gebe es weder Toiletten noch Umkleiden. „Und es gibt auch keine Bademeister oder Notrufsäulen, mit denen Retter gerufen werden könnten“, gibt sie zu bedenken. An den beiden anderen Seen der Region, an denen Gebühren verlangt werden, sei dies der Fall: am See Johanneswiesen in Jockgrim und am Epplesee bei Rheinstetten.

Es gehe ihr nicht um sich selbst, betont Gehrlein. Auch als Rentnerin könne sie sich die 10 Euro für ein Tagesticket leisten. „Aber ich kenne Familien mit Kindern, die haben es nicht so dicke“, sagt sie. Wenn die in einem Sommer 10, 20 Mal an den See geht, seien das auch 100, 200 Euro.

„Wir haben wegen der Gebühren viele Anrufe erhalten von außerhalb. Der Tenor: zu teuer“, sagt der Neuburger Bürgermeister Hermann Knauß (Freie Wähler): „Es gab aber auch viel Zuspruch aus Neuburg, auch für die Preise.“ Dennoch sei die Angelegenheit nochmals diskutiert worden. Das Ergebnis: „Wir lassen für den Sommer alles so, wie wir es beschlossen hatten. Danach sehen wir uns die Entwicklung an und erlegen, wie es weiter geht“, so Knauß.

Auch sonst müsse die Situation am See wegen Corona beobachtet werden, sagt Knauß. 2020 sei es zwar manchmal recht eng geworden, insgesamt sei es aber mit dem Abstandhalten ganz gut gelaufen.

Gebühren

Von Mai bis September, täglich bis 19 Uhr, 2 Euro je Stunde, Tagesticket 10 Euro