Wenn sich der kleine Park vor der Kirche in einen Festplatz verwandelt, dann ist es wieder soweit: Freisbach feiert von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Mai, sein Parkfest.

Für Unterhaltung an allen drei Festtagen sorgen zunächst einmal das historische Karussell von Fredi Weiß, eine Schießbude, ein Süßigkeitenstand und bunte Glitzertattoos, welche die neugegründete Freisbacher Landjugend anbieten wird.

Doch Freisbachs größtes Fest hat noch mehr zu bieten: Los geht es freitags, um 18 Uhr. Den symbolischen offiziellen Startschuss gibt Ortsbürgermeister Jochen Ricklefs allerdings erst eine halbe Stunde später ab mit dem traditionellen Fassanstich. Musikalisch wird danach die Rockband MIG die Bühne erobern. Fürs leibliche Wohl soll eine breite Auswahl an warmen Speisen, deftigen Festklassikern sowie frischen Angeboten im Käsehäusel sorgen.

Cocktails und Veganes

Weiter geht das Parkfest samstags um 18 Uhr. An diesem Festabend stehen auch vegetarische und vegane Gerichte auf der Speisekarte. Flüssige Nahrung gibt es unter anderem an der Cocktailbar des Fördervereins. Für den Freisbacher Flo Riesbeck wird der Auftritt „seiner“ Coverband Posa zum Heimspiel.

Gemütlichkeit wird beim Parkfest großgeschrieben. Foto: Sebastian Hense/oho

Bereits zur Mittagszeit beginnt der Parkfest-Sonntag: Ab 11.30 Uhr liegt der Fokus ganz auf den Familien. Am Nachmittag schlägt die Stunde der Naschkatzen: Freisbachs Feuerwehr präsentiert ihr großes Buffet mit selbstgemachten Kuchen. Dieses soll durch ein zusätzliches süßes Angebot der Landjugend und des Feuerwehr-Fördervereins ergänzt werden. Deftiges soll es aber auch wieder geben. Darüber hinaus wird Katharina Riesbeck Kinder schminken und sie so in fantasievolle Wesen verwandeln. Für den Parkfest-Ausklang werden ab 17 Uhr Lou und Matt mit ihrer Musik sorgen.

Straßensperrung und Busumleitung

Damit das von den Veranstaltern angestrebte harmonische Miteinander beim Fest nicht vom Verkehr gestört wird, soll die Hauptstraße beim Park komplett gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert. Und damit das Fest stattfinden kann, werden noch Helfer gesucht, insbesondere am Samstag und Sonntag für den Auf- und Abbau auf dem Festgelände, heißt es im Programm.

Wegen des Parkfestes kommt es von Donnerstag, 21., bis voraussichtlich Pfingstmontag, 25. Mai, zu Einschränkungen im Busverkehr der Linie 599 (Freisbach-Weingarten- Schwegenheim-Lingenfeld-Germersheim). So können laut Queichtalnahverkehr (QNV) in Freisbach wegen der Umleitung die Haltestellen Domherrenplatz und Sportplatz nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Haupt-/ Weingartener Straße auszuweichen mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Sportplatz.