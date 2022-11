Rund 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls in der Rheinstraße in Maximiliansau. In den frühen Morgenstunden des Dienstags wurde laut Polizei durch ein bislang unbekanntes größeres Fahrzeug in der Rheinstraße vor einer Bäckerei ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparkter Kleinbus stark beschädigt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet, nach ihm wird gesucht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.