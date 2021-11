Weil in der Robert-Koch-Straße vergangene Woche der Restmüll nicht abgeholt worden war, beschwerten sich einige Anwohner bei der RHEINPFALZ. Einige Anwohner sind an der Situation aber selbst schuld.

In der Regel wird donnerstags in der Straße der Müll abgeholt. Da die Straße sehr schmal und meist durch parkende Autos blockiert ist, ist sie für ein großes Müllfahrzeug nicht befahrbar. Infolge dessen stellte die Stadtverwaltung ein Parkverbotsschild auf, das nur donnerstags gültig ist. Durch den Feiertag am 1. November verschob sich der Abholtag in der Stadt auf Freitag, wie im Abfallkalender aufgeführt. Da das Parkverbot nur donnerstags gilt, parkten Anwohner an besagtem Freitag ihre Autos in der Straße. Für die Müllabfuhr kein Durchkommen, wie es seitens der Kreisverwaltung auf Anfrage heißt. Auch bei zwei wiederholten Anfahrten sei das Einfahren durch parkende Wagen nicht möglich gewesen.

Die nächste Leerung findet am Donnerstag, 18. November statt. Anwohner, deren Restmüllbehälter voll ist, sollen einen einfachen Müllsack mit Restmüll dazu stellen, der dann kostenlos mitgenommen wird. Die Abfallwirtschaft des Landkreises wird der Verwaltung zufolge „Anfang nächster Woche ein Informationsschreiben bei allen Anwohnern der Robert-Koch-Straße einwerfen“.