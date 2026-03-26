Es gibt nur eine Lösung für die Parkplatznot rund um die Asklepiosklinik. Es muss ein Parkhaus gebaut werden.

Schon sehr viel Glück muss haben, wer tagsüber rings um die Asklepiosklinik noch einen freien Parkplatz ergattern kann. Von unhaltbaren Zuständen, einem Chaos und absoluter Katastrophe wird im Stadtrat berichtet. Dass die Klinik derzeit ausgebaut wird, ist sicherlich erfreulich für die Sicherung des Standortes. Aber die Situation für alle, die mit dem Auto kommen, ist derzeit noch schlechter geworden. Nicht alle können ja zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Klinik kommen. Schließlich wohnen nicht alle in Kandel, die kommen, um zur Arbeit zu gehen, einzukaufen, eine Arztpraxis oder Apotheke aufzusuchen oder in eine Gaststätte zu gehen. Jetzt wird die Zahl der Parkplätze weiter reduziert, die Suche noch schwieriger, wenn auch aus verständlichen Gründen. Die Lösung kann nur sein, dass bei der Kandeler Klinik ein großes Parkhaus errichtet wird, wie es vor einiger Zeit bereits vorgestellt worden war. Freie Flächen für die Ausweisung weiterer Parkplätze sind nicht mehr vorhanden. Und in dem Parkhaus sollten dann auch Parkplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen werden.