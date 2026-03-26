Das Parken rund um die Klinik in Kandel sorgt für Ärger. Neue Maßnahmen sollen das Chaos lindern, doch sie bringen auch neue Probleme mit sich. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Das Parken rings um die Asklepios-Klinik in Kandel wird immer schwieriger. Von katastrophalen Zuständen war in der jüngsten Sitzung des Stadtrates zu hören, schon im Februar wurde das Park-Chaos in den Straßen rund um die Klinik und die weiteren Einrichtungen in der näheren Umgebung, etwa das neue Wohnheim des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), thematisiert, berichtete Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU) in der Sitzung.

Um dieses Chaos in den Griff zu bekommen, soll bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus die Parkscheibenregelung ausgesetzt werden. Um das Krankenhaus herum sollen eine Halteverbotszone beschildert und die Parkplätze als solche markiert werden. Durch dieses Vorgehen wird sich die Zahl der Parkplätze aber erneut reduzieren, der Parkdruck dürfte somit noch größer werden, als er bisher schon ist.

Verwarnungen werden ausgesprochen

Wer derzeit in die Klinik, zur benachbarten Arztpraxis oder aber ins Wohnheim des DRK möchte, muss sich auf eine längere Suche einstellen. Hier kann man zurzeit noch bis zu 180 Minuten parken – mit Parkscheibe. Viele Patienten und Besucher vergessen dies jedoch oder überschreiten die zulässige Parkzeit, etwa wenn Untersuchungen länger dauern als geplant. Dies führt regelmäßig zu Verwarnungsgeldern, die auch dann verschickt werden, wenn Fahrzeuge auf dem Gelände der Klinik abgestellt werden.

Im vergangenen Frühjahr hatte der Stadtrat bereits Maßnahmen für den Marktplatz und die Parkfläche bei der Sparkasse beschlossen. Auch für die Straßen rund um die Klinik wurden Regelungen getroffen, und entsprechende Schilder wurden aufgestellt. Dennoch konnten die Probleme nicht gelöst werden. Eine zwischenzeitlich eingeführte Parkscheibenregelung auch auf diesen Parkplätzen wurde wegen anhaltender Schwierigkeiten wieder aufgehoben.

Markierte Parkbuchten

Mit dem Abschluss der Baumaßnahme an der Asklepiosklinik sei wohl erst im Jahre 2029 zu rechnen, berichtete Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU). Und bis dahin wolle man es mit den markierten Parkbuchten und einer Halteverbotszone wie im Bereich Schillerstraße/Goethestraße versuchen, so die einstimmig vom Rat gebilligte Vorgehensweise.