„Eine klare Diskriminierung“ sagt der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) und richtet diesen Vorwurf an den Gemeinderat Neuburg. Der hat beschlossen, dass Badegäste am Epplesee künftig wieder Parkgebühren zahlen sollen. Das Problem: Nicht alle Badegäste sollen gleich viel zahlen müssen.

Parkgebühren am Badesee – das ist grundsätzlich nichts Neues. Die gibt es zum Beispiel schon seit Jahren am See im Naherholungsgebiet Johanneswiesen bei Jockgrim.