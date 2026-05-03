Seit fast 30 Jahren kämpfen die Neulauterburger um Tempo 30 auf ihren Straßen. Die Ungeduld wächst. Doch nun gibt es Hoffnung auf eine baldige Lösung – zumindest teilweise.

Seit Sommer vergangenen Jahres parkt Regina Schneider regelmäßig ihren Kleinwagen vor ihrem Haus in der Hagenbacher Straße in Neulauterburg. Schneider hat sich vorab bei den zuständigen Behörden erkundigt, parken ist an dieser Stelle erlaubt. Dennoch hupen ständig Autofahrer, die wegen des parkenden Pkw anhalten müssen. Flüche und Beschimpfungen gehören nicht selten dazu. Regina Schneider nimmt das gelassen, sie freut sich, dass ihre Protestaktion, denn darum handelt es sich, Wirkung zeigt. „Wir wussten uns nicht mehr anders zu helfen“, sagt Schneider. Sie sagt bewusst „wir“, denn sie wird von ihren Nachbarn in ihrem Protest bestärkt; eigentlich von fast allen der rund 70 Einwohner von Neulauterburg.

Seit fast 30 Jahren kämpfen sie um Tempo 30 auf allen drei Ortsstraßen, sogar eine Interessengemeinschaft haben sie 1998 gegründet, um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. Aktuell gilt noch immer Tempo 50. Nur daran halten sich längst nicht alle Verkehrsteilnehmer. Vor allem in der Hagenbacher Straße, die direkt auf den deutsch-französischen Grenzübergang führt, wird gerne gerast. „Besonders heftig ist es an den Sommerwochenenden oder an Feiertagen, wenn viele Motorradfahrer unterwegs sind“, sagt Alexandra Latt, die in der Kandeler Straße wohnt.

Neues Verkehrskonzept wird erst 2029 umgesetzt

Immerhin wurde Besserung in Aussicht gestellt. Im Mai vergangenen Jahres hat der Landesbetrieb Mobilität im Ortsgemeinderat Berg – Neulauterburg ist ein Ortsteil von Berg – die Pläne für die Neugestaltung des Grenzübergangs samt Verkehrsführungskonzept präsentiert. Darin enthalten ist etwa der Ausbau der Bushaltestelle in der Hagenbacher Straße, nicht nur barrierefrei, sondern auch wesentlich sicherer. Zudem sollen Parkbuchten eingerichtet werden, was naturgemäß Raser ausbremst. Durch den Ausbau der Hagenbacher Straße verspricht sich der LBM auch eine deutliche Entspannung der Verkehrssituation in der Kandeler Straße. Zudem hat der Gemeinderat im vergangenen Herbst einstimmig beschlossen, dass in allen drei Straßen in Neulauterburg Tempo 30 eingeführt werden soll. Problem nur: Das neue Verkehrskonzept wird frühestens 2029 umgesetzt, vielleicht auch erst 2030.

Die Kandeler Straße ist nach Ansicht der Verkehrsexperten zu breit, Parkbuchten würden hier nicht zu einer Verkehrsberuhigung führen. Foto: Jörg Petri

„Man hat uns aber versprochen, dass schon früher Maßnahmen ergriffen werden könnten, etwa das Einzeichnen von Parkbuchten in der Hagenbacher Straße. Passiert ist aber nichts“, beklagen sich die Neulauterburger im Gespräch mit der RHEINPFALZ Ende März. Am 14. April tagte dann der Ortsgemeinderat Berg. Zu Beginn der Sitzung erhielt Ortsbürgermeisterin Sabine Gerhart (Freie Wähler Berg) einen Aktenvermerk der Verwaltung, in dem es um die Parkbuchten und Tempo 30 in Neulauterburg ging. Den Vermerk trug sie dem Rat vor, der ihn auch ausführlich diskutierte. „Es dauert halt alles seine Zeit, ich wünschte mir manchmal auch, dass es schneller gehen würde“, sagt Gerhart mit Blick auf die Ungeduld der Neulauterburger. „In der nächsten Sitzung muss der Rat noch zustimmen, dann können wir an die Umsetzung gehen“, so Gerhart weiter. Am kommenden Dienstag, 5. Mai (19 Uhr, Gemeinschaftshalle), tagt der Ortsgemeinderat, die „Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der Bushaltestelle und Anordnung von Parkbuchten in der Hagenbacher Straße“ stehen auf der Tagesordnung.

Keine Parkbuchten in Kandeler Straße

In der Kandeler Straße wird es keine Parkbuchten geben. Im Mobilitätsatlas des Landes sind die Zahlen der Verkehrszählung aus dem Jahr 2021 ersichtlich. Damals wurden in der Kandeler Straße rund 1200 Durchfahrten gezählt. Im Vergleich dazu wurden in der Hagenbacher Straße über 7600 Fahrzeuge registriert. Auch wenn man bei der Verwaltung davon ausgeht, dass sich die Zahlen zwischenzeitlich erhöht haben, ergebe sich aus der Verkehrszählung die Schlussfolgerung, dass in der Hagenbacher Straße ein wesentlich höherer Handlungsbedarf bestehe.

Klagen gibt es in Neulauterburg auch immer wieder darüber, dass nachts besonders viele Raser unterwegs seien. Deshalb wurde ein Lärmgutachten erstellt. Daraus ergibt sich laut Verwaltung, „dass in der Kandeler Straße an keinem Gebäude die Auslösewerte der Lärmsanierung überschritten werden“; in der Hagenbacher Straße war es an einem Gebäude der Fall. Verkehrsbuchten machen an der Kandeler Straße auch aus einem anderen Grund keinen Sinn: Die Straße ist über 10 Meter breit, deshalb lasse sich durch Parkbuchten keine Verkehrsberuhigung erzielen.

Tempo 30 entlang des Schulwegs

In der Hagenbacher Straße ist die Situation eine andere: Die Straßenbreite ist geringer, die Frequentierung höher. Hier kann mit Parkbuchten eine Geschwindigkeitsreduzierung erreicht werden. Denkbar seien zwei Parkbuchten auf jeder Seite, jeweils eine vor und eine nach der Bushaltestelle, informiert die VG-Verwaltung Hagenbach. Eine genaue Prüfung stehe noch aus. Die 16 Neulauterburger Kinder steigen an der Bushaltestelle – der einzigen im Ort – morgens in den Bus, um zur Schule zu gelangen. Auch das spricht für Tempo 30. Schließlich wurde die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung geändert. Demnach ist nun innerhalb geschlossener Ortschaften die Geschwindigkeit entlang hochfrequentierter Schulwege auf Tempo 30 zu beschränken.

In der Scheibenhardter Straße wird es dagegen keine Parkbuchten geben. Auch hier wurden 2021 nur knapp 1200 Fahrzeuge gezählt. Wegen der Kreuzung sei durch Parkbuchten keine Geschwindigkeitsreduzierung zu erwarten, ist in dem Aktenvermerk zu lesen. Zudem würden die ein- und ausfahrenden Müllfahrzeuge – die Scheibenhardter Straße führt zum Wertstoffhof – behindert. Durch bremsende und anfahrende Lkw sei zudem ein erhöhtes Lärm- und Abgasaufkommen zu befürchten. „Auch hier wird das Verkehrsführungs- und Gestaltungskonzept mittelfristig eine spürbare Entlastung bringen“, gibt sich die Verwaltung zuversichtlich.