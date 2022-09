Die Parkboxenregel in der Neuen Landstraße zwischen der Ampel in der Ortsmitte und dem Kreisel am Friedhof soll so bleiben wie sie ist. In dem Straßenabschnitt wurde aus Lärmschutzgründen eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Zusätzlich wollte die Straßenverkehrsbehörde prüfen, ob es Änderungsbedarf an der Parkboxregelung gibt, die aus den Jahren 2009 bis 2011 stammt. Laut einem Jockgrimer Planungsbüro ist der Verkehrsablauf „weitestgehend sicher und störungsfrei“ und finde „ohne ständige Anhalte- und Anfahrmanöver“ statt. Dies unterstütze auch das Ziel der Tempo-30-Anordnung, so die Verwaltung, „nämlich die Senkung der Lärmbelastung“. Eine Verdichtung der markierten Parkflächen würde die Zunahme von Brems- und Beschleunigungsvorgängen bedeuten und somit zu einer Erhöhung der Lärmbelastung führen.

Als nicht mehr notwendig erachtet die Behörde die abschnittsweise Parkzeitbegrenzung in Fahrtrichtung Rheinzabern. Damit wurde bislang Kunden des dortigen Fliesengeschäfts Kurzzeitparken ermöglicht.