Der im Jahr 1818 an den damaligen Ortsrand von Rülzheim verlegte Friedhof soll als Parkanlage ausgebaut werden. Der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Landwirtschaft, Forsten und Friedhofsangelegenheiten soll sich bei seiner Sitzung am Donnerstag, 17 Uhr, auf dem Friedhof mit den ersten Planungen befassen.

Die Gemeinde will attraktive Friedhofsflächen und Grünanlagen mit einer hohen sozialen und kulturellen Bedeutung schaffen. Da man bei der Friedhofsplanung immer in Jahrzehnten denken müsse, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung, ist unter anderem geplant, Flächen der Friedhofsanlage zur Parkanlage umzugestalten, die als „Park mit Friedhofscharakter“ verstanden werden sollen. Die Friedhöfe bildeten „einen selten gewordenen Ort der Ruhe im Grünen“, die spezielle Aura der Grabstätten lasse zur Ruhe kommen. Die Friedhöfe der Zukunft sollten also Parkanlagen sein. Gedacht ist auch an die Anpflanzung klimaresistenter Bäume, denen die steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels nichts anhaben können.

Info Sitzung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Landwirtschaft, Forsten und Friedhofsangelegenheiten, Donnerstag, 29. Oktober, 17 Uhr, Friedhof. Themen: Neukonzipierung der Friedhofsanlage; Forstwirtschaftsplan 2021; Sachstandsbericht zu Antrag Bündnis90/Grüne auf Erstellung eines Mähplans unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte.