Der Bierabsatz in Deutschland ist rückläufig, die Produktionskosten steigen. In der Wiege der Braukunst haben die Brauereien schon bessere Tage gesehen. Wie schon in den vergangenen Jahren stemmt man sich bei der Park & Bellheimer AG erfolgreich gegen den Trend. Und das könnte so weiter gehen.

„Ich bin davon überzeugt, dass unser Haus auf einem soliden Fundament steht und langfristig für die Anforderungen im Getränkemarkt gut gerüstet ist“, sagte Roald Pauli