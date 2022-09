In der Dr.-Georg-Heeger-Allee wird ein Bewegungsparcours errichtet. Noch dieses Jahr sollen neun Trainingsgeräte aufgestellt werden. Die Gemeinde kostet das nichts. 15.000 Euro steuert Mainz aus dem Förderprogramm „Land in Bewegung“ bei. Die restlichen Kosten sind durch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro und Eigenleistungen gedeckt. Der Wunsch nach solch einem Angebot, vornehmlich im Wald, sei im Prozess der Dorfmoderation entstanden, sagte Bürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) in der jüngsten Ratssitzung. Das Förderprogramm verlange jedoch einen Zugang im Innerort. Ziel der Landesinitiative ist es, Menschen zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren.