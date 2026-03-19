Das elsässische Kutzenhausen wird vom 20. bis 22. März wieder zum Anlaufpunkt für Handarbeitsfans aus der gesamten Region. Was die Besucher dort erwartet.

Die Woll- und Frühlingsmesse im Maison Rurale de l’Outre-Forêt feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Jedes Jahr zieht sie Hunderte von Besuchern aus der Pfalz, Baden und dem Elsass an. Denn es ist wieder modern, Nadel und Faden in die Hand zu nehmen und selbst kreativ zu werden.

Die Organisatoren haben erneut viel Freizeit investiert, um die Messe vorzubereiten. In diesem Jahr nehmen rund 70 Aussteller teil. Mit dabei sind Züchter und Produzenten von Schaf-, Ziegen- und Lamawolle aus mehreren Regionen Frankreichs, Deutschlands und Belgien. Die Besucher können aus dem Angebot von Angora- über Alpaka- bis zu Kaschmirwolle auswählen. Angeboten werden aber nicht nur tierische und pflanzliche Fasern, auch synthetische sind zu finden.

In Workshops selbst zur Nadel greifen

Mit dabei sind Designer, die Wollkreationen, Mode und Accessoires, Handarbeiten und Kunst präsentieren. Gerne beraten die Nadel- und Fadenexperten die Besucher und teilen ihr Wissen bei Schauvorführungen.

Wer selbst die Nadel in die Hand nehmen möchte, der findet die Möglichkeit dazu in sechs Workshops: zu Intarsienarbeit, Filzen, zur Herstellung von Glücksbringern, Freundschaftsbändern und textilen Broschen sowie zum Nadelbinden. Dabei handelt es sich um eine alte Handarbeitstechnik, bei der mit einer großen Nadel und einem kurzen Wollfaden Schlingen ineinander verschlungen werden.

Noch Fragen?

Die Woll- und Frühlingsmesse im Maison Rurale de l’Outre-Forêt ist am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 22. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, ein Dreitagespass zehn Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0033 388805300, das gesamte Programm im Internet unter www.maison-rurale.fr.