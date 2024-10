Der Waldbeauftragte des Gemeinderates, Fritz Deubig, berichtete, dass an den Vereinsgeländen des Hundesports und des Freizeitclubs in Leimersheim die Pappeln gefällt werden müssen. Dort sei bereits ein Ast auf ein Auto gefallen. Von den Pappeln könnten so wenige stehenbleiben, dass die restlichen Einzelbäume noch stärker dem Wind ausgesetzt seien. Die Eichen und anderes Hartholz könnten größtenteils stehenbleiben, eine schadhafte Weide versucht man mit einem Rückschnitt zu retten. Deubig berichtete, mit den Arbeiten sei bereits begonnen worden, und es werde ein heftiger Einschlag, der auffällt. Eine Neupflanzung sei beabsichtigt, welche Baumarten zum Zuge kommen sollen, werde noch geprüft.