Das iPad wird gute Dienste beim Lesen der RHEINPFALZ tun – und auch dem FC Phönix Bellheim zugutekommen. „Ich bin beruflich viel unterwegs“, sagt Thomas Hoffmann, „da ist digitale Information und Kommunikation wichtig.“ Hoffmann war im Frühling einer der 100 Testleser bei der Lesermarktforschung „Lesewert“ für die Germersheimer Rundschau – und der Glückliche, der das ausgelobte iPad gewonnen hat.

Familie, Beruf, Dienstreisen, Fußballverein – Thomas Hoffmann ist schwer aktiv. Trotzdem bleibe immer Zeit für seine Zeitung. „Schon mein Opa hat die RHEINPFALZ gelesen“, erzählt er bei der Übergabe des iPads. „Ich bin mit der RHEINPFALZ aufgewachsen. Morgens fehlt was, wenn sie nicht da ist.“ Da sei es für ihn nahe liegend gewesen, dem Aufruf zu folgen und sich als Testleser zu bewerben.

Denn er habe natürlich auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge, die er auf diesem Weg an die Zeitung bringen wollte. Als Fußballer, er ist Vorsitzender des FC Phönix Bellheim, wünscht er sich ein bisschen mehr Berücksichtigung seines Vereins. „Das ist vielleicht durch die Vereinsbrille gesehen. Aber ich habe das Gefühl, dass andere Vereine, etwa Knittelsheim oder Zeiskam, ungleich häufiger vertreten sind.“

Dass sich der Lokalteil verändert hat in den letzten Monaten, habe sich bemerkbar gemacht. Die „Wischi-Waschi-Berichte“ seien weniger geworden, es dominiere „ein sehr konkreter Lokaljournalismus“. Auch die Lesewert-Erkenntnis der Redaktion, dass Nachrichen an einem konkreten Beispiel festgemacht werden sollten, am besten auch noch an einer Person, statt zu versuchen, jede mögliche Betroffenheit im Verbreitungsgebiet abzufragen und abzudecken, findet er gut: „Das liest sich viel besser.“

Hoffmann hat aber auch Kritik im Gepäck. Die RHEINPFALZ am Sonntag wünscht er sich in optischer und inhaltlicher Aufmachung näher an den Ausgaben der Wochentage. Es sei ja schön, dass es eine Sonntagszeitung gibt. Aber die sei halt auch oft sehr dünn – gerade sonntags, wenn man mehr Zeit zum Lesen habe. Ein größeres Feedback wünscht er sich allerdings vom Lesewert-Projekt, der Chefredakteur berichte zwar hin und wieder darüber, doch das insgesamt etwas wenig.

Eine gute Entwicklung sieht er in der Digitalisierung – sie ermöglicht ihm, der vier von fünf Arbeitstagen in Düsseldorf bei einem Autozulieferer arbeitet, die RHEINPFALZ in der App oder im Internet zu lesen „und so auf dem laufenden zu bleiben“. Aber: So richtig Spaß mache es, die Papierzeitung morgens in aller Ruhe durchzublättern – trotz aller digitaler Angebote.