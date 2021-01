Auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Jahreshauptversammlung des Vereins Interkultur mit Vorstandswahlen vom November 2020 ins neue Jahr verschoben – „was auf Grund der aktuellen Lage leider ebenfalls nicht möglich ist“, schreibt Vorsitzender Klaus Jung in einem Brief an die Mitglieder. Weil auch vor Mitte des neuen Jahres, wenn überhaupt, nicht möglich zu sein scheint, eine Versammlung einzuberufen, schlägt Jung vor, dass der bisherige Vorstand im Amt bleibt bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung im November 2021. Sollte ein früherer Termin möglich und sinnvoll sein, sei eine Vorverlegung möglich, hält Jung der Versammlung ein „Hintertürchen“ offen. Seinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2020 hat Jung dem Brief angehängt. „Sobald die Pandemie es zulässt, werden wir das Vereinsleben wieder hochfahren“, heißt es darin. Schwerpunkt der Arbeit 2021 werde die Vorbereitung und vielleicht auch schon Verlegung der ersten Stolpersteine in Germersheim sein (Die RHEINPFALZ berichtete). Zweiter Planungsschwerpunkt wird laut Jung das Festungsfest sein, vorausgesetzt die Pandemie lasse ein Fest zu.