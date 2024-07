Anfang September soll die Mitte Juni vorübergehend geschlossene Pan Vinothek in Germersheim unter neuer Leitung wiedereröffnet werden. Das ist auf der Internetseite des Lokals zu lesen. In der Vinothek wollen die neue Pächterin Serpil Güzel und ihr Team demnach mit wechselnden Weinen und Pfälzer Tapas verwöhnen. „Fine Dining“ soll hingegen im Restaurant in der ehemaligen Spritfabrik Berkel angesagt sein. Dazu wolle das Küchenteam „mit besten regionalen Zutaten (...) ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis (...) bieten“. Vorübergehend geschlossen wurde die Pan, weil sich die MHC-Gruppe, Germersheim, der das Lokal gehört, und die Wirtsfamilie Schneider kurzfristig getrennt hatten.