Von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, bietet die Pamina vhs einen kulturellen Sprachkurs in Paris an. Die Teilnahmegebühr beträgt 470 Euro. Begleitet wird die kurze Sprachreise von Jean-Philippe Devise, heißt es in der Ankündigung.

Außerdem gibt es am Samstag, 13. August, von 15 bis 18 Uhr, einen geführten Spaziergang nach alter Tradition bei Wingen im Elsass zum Thema „Würzwisch“. Die Gebühr hierfür beträgt 29 Euro. „Spuren der Geschichte im Bruche-Tal: Feste Mutzig und Molsheim“ heißt ein weiteres vhs-Angebot am Samstag, 27. August und die Teilnahme kostet 88 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei der up Pamina vhs, Telefon 33 388949564 oder per E-Mail: info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.