Zahlreiche Städte und Gemeinden aus Baden, der Pfalz und dem Elsass haben erneut zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihnen der Ausbau des grenzüberschreitenden Schienennetzes ist. In einem „Manifest zum Ausbau des Schienenverkehrs am Oberrhein“ haben sie konkrete Forderungen festgeschrieben. Die Region sei ein wichtiger „Knotenpunkt des Schienennetzes“. Man wolle, dass die „europäische Eisenbahn wieder zur Selbstverständlichkeit“ werde, wie in dem Manifest zu lesen ist, das bei der Eurodistrict Pamina-Versammlung erneut Zustimmung fand. Als gutes Beispiel wird Straßburg angeführt, das bereits ein sehr gutes Eisenbahnnetz habe. Als Hemmnisse werden dagegen hohe Fahrpreise genannt. Preisschwankungen, die Fahrgäste als ungerecht empfinden sowie der komplexer Kauf von grenzüberschreitenden Karten. Dazu kommen unter anderem unzureichende Zugverbindungen. Die Forderungen im Schienen-Manifest: Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die täglich genutzten Schienenverbindungen – sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr – zu verbessern. Die Fernverbindungen müssen optimiert werden, um unter anderem durchgehende Strecken zwischen den großen europäischen Hauptstädten zu schaffen. Taktfrequenzen müssen erhöht und angepasst werden.

Das komplette Manifest ist unter www.eurodistrict-pamina.eu einsehbar.