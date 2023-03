Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger ist am Dienstagabend vorläufig festgenommen worden, teilen Polizei und die Karlsruher Staatsanwaltschaft mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Mann im dringenden Verdacht, als Paketzusteller eine Vielzahl von Versandartikeln unterschlagen zu haben. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West stießen am Dienstagabend in einer Wohnung auf dutzende original verpackte Elektrogeräte, Sportschuhe und weiteres im Wert von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen gegen den rumänischen Staatsangehörigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dauern an.