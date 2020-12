Vermutlich vom Lebensgefährten einer Paketempfängerin wurde am frühen Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Karlsruher Kaiserallee ein Paketzusteller beleidigt und getreten. Der Zusteller wollte nach Polizeiangaben in einem Hochhaus ein Paket abliefern. Da die Empfängerin sehr weit oben wohnt und unglücklicherweise der Fahrstuhl ausgefallen war, bat er die Dame wohl, ins Erdgeschoss zu kommen, um dort ihr Paket abzuholen. Sie wollte das nicht, woraufhin sich ein Streitgespräch über die Gegensprechanlage entwickelte. Nach einigen Minuten kam der Beschuldigte, vermutlich der Lebensgefährte der Paketempfängerin, und beleidigte den Geschädigten. Außerdem trat er ihm augenscheinlich gegen das Bein, woraufhin dieser Schmerzen verspürte. Das Paket nahm der Beschuldigte an sich und verschwand wieder. Der geschädigte Paketzusteller stellte Strafantrag wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Ermittlungen zur Person des Beschuldigten dauern an.