Ein 25-jähriger Paketzusteller wurde am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr in Germersheim in der Posthiusstraße von einem 27-jährigen Germersheimer auf die Wange und die Brust geschlagen. Angaben der Polizei zufolge soll der Aggressor darüber empört gewesen sein, dass der Zusteller das Paket nicht nach oben brachte. Daher sei der 27-Jährige nach unten gegangen und handgreiflich geworden. Mit den Worten „der Mann war uneinsichtig, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet“, schließt die Polizeimeldung.