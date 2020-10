Es ist wieder soweit: Ilse und Gerhard Becker aus Steinweiler organisieren auch in diesem, durch die Corona-Pandemie besonders schwierigen Jahr, eine Päckchenaktion für das christliche Hilfs- und Missionswerk „Licht im Osten“. In der Zeit vom Montag, 9. bis Freitag, 13. November, können die Weihnachtspäckchen abgegeben werden.

Kinder, Senioren und Familien in Russland, Osteuropa und Zentralasien erleben Weihnachten nicht wie wir, sagen die beiden. Viele Menschen kämpften täglich damit, sich mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Weihnachtsgeschenke seien großer Luxus für viele von ihnen. Hier geschnürte Weihnachtspäckchen sollten den Menschen Freude schenken, verbunden mit der Botschaft: „Jemand denkt an dich, du bist nicht vergessen“. Die Aktion beruft sich vor allem auf den Theologen Dietrich Bonhoeffer und dessen Satz: „Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann“.

Schals und Socken werden gebraucht

Die Päckchen sollten vor allem nützliche Dinge wie Hygieneartikel, Lebensmittel, Spielsachen, Schreibzeug und wärmende Schals, Mützen, Handschuhe oder Wollsocken enthalten. Partner der Organisation „Licht im Osten“ verteilen diese vor Ort in Kinder-, Waisen- oder Seniorenheimen, aber auch in Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern.

Die Aktion wird seit vielen Jahren in Steinweiler und Rohrbach unterstützt. In der Zeit vom 9. bis 13. November können Päckchen abgegeben werden bei: Gerhard Becker, Hauptstraße 18 in Steinweiler, beim Evangelischen Kindergarten in Rohrbach, Kirchgasse 6, in Barbelroth bei Ingrid Schuhbaum, Eichelstraße 4, in Freckenfeld bei Margit Klein, Hauptstraße 162 und in Schaidt bei Irena Bartz, Speyerer Straße 132. Wem die Arbeit mit den Päckchen zu viel ist, aber trotzdem helfen möchte, kann einen Geldbetrag für „Licht im Osten“ spenden.