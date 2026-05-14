Nach längerer Suche hat die Gemeinde Westheim neue Pächter für den Landgasthof gefunden. Wer sind die Neuen? Und wie geht es jetzt weiter?

Seit Januar ist die Gaststätte in der Ortsmitte geschlossen, nachdem der bisherige Pächter Fabian Müller den Vertrag zum 31. Januar gekündigt, den Landgasthof aber bereits zum Jahresende verlassen hatte. Seit November war die Ortsgemeinde auf der Suche nach einem Nachfolger. Zunächst hatte die Kommune Kontakt mit der Brauerei in Bellheim aufgenommen – und schließlich eine Kleinanzeige geschaltet, die zum Erfolg führte. Bereits im April kursierte im Dorf das Gerücht, dass die Gemeinde bei der Pächtersuche fündig geworden sei. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage hatte Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) damals bestätigt, dass es einen Interessenten gebe, aber noch kein Vertrag unterschrieben worden sei. Zu Details wollte sie sich damals noch nicht äußern.

„Wir haben erst alles abklopfen müssen. Alle erforderlichen Unterlagen wurden vorgelegt“, informierte Grabau nun auf Nachfrage. Ihren Angaben zufolge werden Orlando Ormeni und Saimir Mashku den Landgasthof Anfang Juli wieder eröffnen, griechische Spezialitäten und auch Mittagessen anbieten. Die beiden neuen Wirte, die auch in die Landgasthof-Wohnung ziehen werden, stammen aus Albanien und wohnen derzeit noch in Magdeburg und Mannheim. Laut Grabau waren beide in Albanien und in Griechenland als Koch und Restaurantleiter tätig, haben sich durch ihre Arbeit kennengelernt und sind seit Jahren befreundet. Mit der Bewirtschaftung des Landgasthofs soll ihr langjähriger Wunsch, etwas Eigenes zu eröffnen, in Erfüllung gehen.

Gepachtet haben Ormeni und Mashku die gemeindeeigene Gaststätte ab Juni, um noch kleinere Renovierungsarbeiten erledigen zu können. Der Pachtvertrag wurde laut Grabau zunächst für zwei Jahre geschlossen – mit automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr, falls niemand kündigt. Mit der Neuverpachtung des Landgasthofs ist die anvisierte Gründung eines Kulturvereins, der übergangsweise eine Öffnung ein- oder zweimal wöchentlich garantieren, aber auch kulturelle Veranstaltungen kanalisieren sollte, vom Tisch.