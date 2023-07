Auch in diesem Jahr wird in Karlsruhe wieder ein Oktoberfest gefeiert. Nachdem im letzten Jahr laut Veranstalter rund 10.000 Menschen ins Festzelt auf dem Messplatz kamen, steigt die nächste Gaudi vom 22. September bis zum 7. Oktober. Zur Premiere ist Ikke Hüftgold angekündigt. Auch Namen wie Peter Wackel, Anna-Maria Zimmermann, Mia Julia und voXXclub geben die Veranstalter nun bekannt. Dazu gibt es an sieben Abenden die typischen kulinarischen Schmankerl und Getränke. Die Preise für Einzeltickets sowie Tische in Boxen oder der Schwemme variieren je nach musikalischem Act und liegen zwischen 36 für einen Einzelplatz und bis zu 430 Euro für einen Mehrpersonentisch. Das Fest steigt erstmals am 22. September, weitere Tage sind der 23., 29. und 30. September sowie der 2., 6. und 7. Oktober. Infos unter www.karlsruher-oktoberfest.de .