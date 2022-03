Das elsässische Roppenheim „The Style Outlets“ meldet in seiner Bilanz für 2021 eine deutliche Erholung seiner Geschäftstätigkeit. Das gibt der Betreiber Neinver bekannt. Dies gelte insbesondere für die zweite Jahreshälfte, in der die Corona-Beschränkungen schrittweise zurückgenommen wurden. Von Januar bis Mai 2021 verzeichnete das Outlet demnach ein plus von 13 Prozent an Besuchern und ein plus von 19 Prozent an Umsatz im Vergleich zu 2020 und erreichten in der zweiten Jahreshälfte sogar wieder das Geschäftsniveau von 2019. Zudem habe es trotz Pandemie Neueröffnungen und Vergrößerungen von bestehenden Geschäften gegeben. Auch der Winterschlussverkauf sei erfreulich gewesen: Die rund 106 in Roppenheim vertretenen Markenboutiquen verzeichneten in diesem Zeitraum eine Umsatzsteigerung von 29 Prozent im Vergleich zu 2021 und eine Zunahme der Besucherzahlen um 33 Prozent, was in etwa dem Niveau von 2019 (2 Millionen Besucher) entspricht. Im Jahr 2022 wird das 10-jährige Bestehen des Outletcenters gefeiert. Aus diesem Anlass sind im Laufe des Jahres eine Reihe von Veranstaltungen geplant.