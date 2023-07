Für Schülerinnen und Schüler kündigt das Freibad „Wölfle“ am Freitag, 28. Juli, ein besonderes Outdoor-Event an: Aqua-Ball und Camping. Das bedeutet ein Sportevent mit schnellem Ballspiel im Pool am Abend und danach Zelten im Freibad. Aqua-Ball ist ideal für Einsteiger im Wassersport, da die Regeln einfacher sind und die Teilnehmer im stehtiefen Wasser nicht so schnell ermüden. Beim Aqua-Ballturnier am Freitag, 28. Juli, zählen Schnelligkeit und Geschick beim Zielen auf Wasserballtore. Der Wettbewerb startet um 18 Uhr. Schwimmsichere Kinder von sechs bis 14 Jahren können mit mindestens einem Elternteil anschließend in einem Zeltcamp im Freibad übernachten. Mitzubringen sind Zelt, Isomatte, Schlafsack und Taschenlampe. In jedem Zelt muss eine Person Mitglied des Fördervereins Freibad Wolfartsweier sein, was ab 20 Euro Jahresbeitrag möglich ist. Der Unkostenbeitrag für das Camping beträgt pro Zelt 15 Euro zuzüglich des Badeintritts. Eine verbindliche Voranmeldung an der Freibadkasse oder unter Telefon 0721 474528 ist erforderlich. Die Zahl der Zelte ist begrenzt. Das Frühstück für Samstagmorgen kann vor Ort direkt beim Freibadkiosk gebucht werden. Weitere Infos: www.freibad-woelfle.de.