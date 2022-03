Jüngst wurde der Otterbachbruchweg als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland - Traumtour“ ausgezeichnet. Auf knapp neun Kilometern führt ein ausgedehnter Spaziergang unaufgeregt durch den Wald. Wer mag und etwas sportlich unterwegs ist, kann sogar einen Outdoor-Kinderwagen mitnehmen. Viele Höhepunkte gibt es dagegen nicht.

Los geht die gut markierte Runde an der Bauernwaldhütte des PWV Rheinzabern, die nicht regulär bewirtschaftet wird. Man läuft der grün-blauen Markierung folgend direkt in den Wald hinein. Nun werden die Bahngleise gequert und schon bald verlässt man den Waldweg und läuft unter einer Unterführung hindurch, um die L540 zu queren. Auf der anderen Seite geht es ein Stück an der Straße entlang und dann wieder in den Wald hinein.

Kurz geht es durchs Industriegebiet

Nun schlendert man am Ufer des namensgebenden Otterbachs entlang und muss etwas aufpassen, um den Abzweig zum einstigen Römerbad nicht zu verpassen. Von der historischen Stätte ist jedoch nicht mehr viel zu sehen. Am Stauwehr vorbei kommt man nun in eine offene Wiesenlandschaft und wird - etwas kurios anmutend - um ein Feld herum geführt, um noch zum Gedenkstein des Generalgrabs zu gelangen. Im weiteren Verlauf der Tour geht es dann durch das Jockgrimer Industrie- und Wohngebiet und wieder in den Wald zurück. Erneut führt die Strecke am Ufer des Bachs entlang: Auf der einen Seite hin bis zur Kreisstraße, die nach Jockgrim hinein führt und auf der anderen Uferseite wieder zurück. Hier kann die Tour auch gekürzt werden, wozu es mehrfach die Möglichkeit gibt.

Im Herbst letzten Jahres begann die Zertifizierung der Strecke als „Traumtour“. Auch der Westwallweg in Schaidt trägt diese Auszeichnung, die nun drei Jahre Gültigkeit hat. Gerhard Wagenblatt ist der Wegpate des Otterbachbruchwegs und schaut regelmäßig, ob auf der Tour noch alles in Ordnung ist. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der einwandfreien Markierung, denn diese war ein Kriterium für die Auszeichnung durch den Deutschen Wanderverband. „Zudem ist die Bodenbeschaffenheit wichtig“, sagt Wagenblatt. Die Strecke verläuft ebenerdig, überwiegend auf weichem Waldboden. Befestigten Untergrund gibt es lediglich, wenn man das Jockgrimer Industrie- und Wohngebiet, die Schienen und Straßen quert. Das „besondere Naturerlebnis“ sei es, was den Reiz der Tour ausmache, so Gerhard Wagenblatt. Aktuell wächst beispielsweise bereits der Bärlauch, wirbt er für „seinen“ Weg. Er betont zudem die gute Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, denn der Otterbachbruchweg verläuft durch Jockgrimer und Rheinzaberner Gemarkung.

Wegpate hat ein Auge auf die Strecke

„Ich würde gerne noch eine kleine Infotafel am Stauwehr anbringen lassen“, benennt der Wegpate einen weiteren Wunsch. Er hofft, dass viele Ausflügler sich auf die Tour begeben, jetzt wo das Wetter zum Spaziergang im Wald einlädt.

Info

Im Internet sind weiter Infos zum Otterbachbruchweg und dem Westwallweg Schaidt zu finden. Eine gedruckte Broschüre kann beispielsweise beim Südpfalz Tourismus bestellt werden.