Für „total überzogen“ hält der Naturschutzverband Südpfalz die Rodungsarbeiten am Otterbach bei Kandel. „Gerade in Zeiten des starken Artenschwundes sollten solche Eingriffe vorher besser hinterfragt werden, denn letztlich ist es auch unser Lebensraum“, schreibt Norbert Rapp, stellvertretender Vorsitzender im Naturschutzverband Südpfalz.

Der Heckenrückschnitt am Bruch- und Otterbach in Kandel erfolgte auf einer Länge von circa 2,5 Kilometern. Die Wegeachse habe sich aufgrund der Entwicklung des gewässerbegleitenden Gehölzstreifens in die angrenzenden Äcker und Wiesen verschoben, schreibt Rapp. „Auf mehr als 2 Kilometer wurde nun flächig ’aufgeräumt’.“

Bei der Flurbereinigung zum Naturschutzgroßprojekt Bienwald sei ein extra breiter Gewässerrandstreifen auf der Nordseite des Gewässers angelegt worden, um Konflikten durch Beschattung mit den Bewirtschaftern aus dem Wege zu gehen. Rapp: „Ob rechtlich zugelassen oder nicht, die Maßnahme ist brutal überzogen.“ Man hätte sicher, in Absprache mit Naturschutz und Kreisverwaltung, einen zeitlich gestreckten (auf mehrere Jahre) und erheblich sanfteren Eingriff regeln können, so der Naturschutzverband.