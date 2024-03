Wer aktuell durch Maximiliansau schlendert, findet an zahlreichen Stellen Hinweise auf die anstehende Osterzeit: Am vergangenen Wochenende wurden bunte Holzfiguren an etlichen Stellen aufgestellt. Darunter sind langohrige Hasen, gepunktete Marienkäfer, farbenfrohe Ostereier oder auch frühlingshafte Blumen. Seit mittlerweile vier Jahren gestalten kleine und große freiwillige Helfer und Helferinnen mit solchen Figuren zu den Jahreszeiten entsprechend den Ort. Federführend dabei sind die örtlichen Naturfreunde. Die Idee dazu kam von Mario Daum, der auch Mitglied im Stadtrat ist. Er sah solche Figuren bei seinen Ausflügen ins nahe gelegenen Elsass. Zu sehen sind die insgesamt 28 neuen Figuren an sieben Plätzen im Ort, zum Beispiel vor dem Bürgerhaus in der Hermann-Quack-Straße, am Denkmal in der Cany-Barville-Straße, an der Einmündung zur Röntgenstraße und beim Fischbrunnen an der Grünanlage beim „Pfortzer Wind“.