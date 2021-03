Frühlingsbunt ist dekoriert, Kinder wuseln durch die Gänge. „Eigentlich gilt derzeit für die Kita Regelbetrieb, aber nur Eltern mit dringendem Bedarf sollten ihre Kinder bringen“, erklärt Kita-Leiterin Kerstin Franz, doch von 123 Kindern sind 111 anwesend. Viele sind gerade mit dem Malen von Bildern oder dem Basteln bunter Ostertüten beschäftigt. In der Küche werkeln eifrige Bäcker an Mürbegebäck; während Arian die Butter zerhackt und Melda Mehl siebt, behält Lydia Würth den Überblick über das Gewusel. Die Religionspädagogin pflegt mit den Kindern eine herzliche Partnerschaft zu älteren Menschen im Pfarrer-Johann-Schiller-Haus. „Wir wollten keinesfalls nur einmalige Aktionen an Weihnachten oder Ostern, sondern regelmäßige 14-tägige Besuche. Durch gegenseitiges Kennenlernen entwickelte sich Vertrauen bei den Kindern und den überwiegend von Demenz betroffenen Bewohnern“. Doch diese besonderen Besuche sind derzeit nicht möglich, deshalb werden jetzt wenigstens „Erinnerungsgeschenke“ vorbereitet.

Hierfür werden bunte Fensterbilder gestaltet, und es gilt immerhin 84 Hasentüten mit dem Ostergebäck zu füllen. Und diese Geschenke werden dann am Gründonnerstag (nur) am Fenster des Pfarrer-Johann-Schiller-Hauses vorbeigebracht werden.