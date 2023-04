Das ökumenische Germersheimer Mitmachradio des gemeindepädagogischen Dienstes Germersheim und der katholischen Pfarrei Germersheim startet in die zweite Runde. Die Ostersendung geht am Karsamstag auf den Webseiten der Kirchengemeinden im Landkreis Germersheim und überall wo es Podcasts gibt auf Sendung. Es geht um Menschen aus Germersheim und Umgebung, die etwas zu erzählen haben: Bewegendes, Besinnliches, Nachdenkliches, aber auch lustige Anekdoten, gute Witze, ein Osterrezept oder ein Tipp für den Programmpunkt „Fit in den Frühling“.