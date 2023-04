Am österlich geschmückten Brunnen in Hagenbach wird am Karsamstag, 8. April, 14 Uhr, nach einer Ansprache von Stadtbürgermeister Christian Hutter Pfarrer Stephan Petri die Osterkrone segnen. Die Feier wird begleitet vom Rätschen der Messdiener und einem Ostergedicht, vorgetragen von Doris Schlechta. Danach lädt die Stadt zum Zusammensein bei einem Umtrunk ein. Bereits am Gründonnerstag, 6. April, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, verkauft der Förderverein Jugendfußball auf dem Kirchplatz neben der Osterkrone Ostereier zugunsten seiner Jugendmannschaften. Weiter geht der Ostereierverkauf am Karsamstag, ab 9 Uhr – solange der Vorrat reicht.