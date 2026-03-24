Die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini, die protestantische Kirchengemeinde Westheim-Lingenfeld und die Kita St. Elisabeth in Lingenfeld veranstalten zum ersten Mal einen Familienkreuzweg. Der ökumenische Stationengottesdienst am Karfreitag richtet sich an Familien mit Kindern im Kita- und Grundschulalter. Die Besucher können um 10.30 Uhr die biblische Oster-Geschichte erleben. Die Stationen erzählen vom Einzug Jesu in Jerusalem, vom letzten Abendmahl, den Ereignissen auf dem Ölberg und dem Tod Jesu und richten einen Ausblick auf die Auferstehung. Der Weg führt von der katholischen Kirche in Lingenfeld über das Rathaus, Pfarrheim und Feuerwehr zur protestantischen Kirche. Es wird gesungen, gebetet und gebastelt.