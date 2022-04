Steigende Inflation, wachsende Kriminalität: Das Osterfest 1923 war nicht ungetrübt. Das zeigt ein Blick in die Ausgabe des „Germersheimer Tagblatts“ aus dieser Zeit.

„Ein herrliches Osterwetter war uns an beiden Osterfeiertagen beschieden. Wohl war es in den Frühstunden des ersten Feiertages sehr frisch und wolkig, so heiterte sich aber später die Natur recht erfreulich auf. Der Himmel strahlte bei warmem Sonnenschein in schönster, reinster Bläue. Gestern, am zweiten Feiertage, war das Wetter noch schöner geworden“. Es war ein überaus positives Resümee, das der Redakteur der Zeitung „Germersheimer Tagblatt“ am Ende der Ostertage des Jahres 1923 ziehen konnte – zumindest, was das Wetter anbelangte.

Ansonsten gab es in Zeiten von Inflation und wirtschaftlichem Niedergang nur wenig Positives zu vermelden: Der Preis für das Abonnement des „Tagblattes“ beispielsweise war alleine im Zeitraum zwischen Neujahr und Ostern von 750 auf 2900 Mark monatlich geklettert. Ein Liter Vollmilch kostete satte 1000 Mark und selbst für die gleiche Quantität Magermilch musste man schon 750 Mark aufbringen.

Einbrüche häuften sich

Aber auch abseits der fortschreitenden Geldentwertung, die täglich immer beängstigerende Formen annahm, gab es Zeitungsmeldungen, die wenig beruhigend waren: So hatten Unbekannte in der Karwoche einen Einbruch in den Laden des Germersheimer Kaufmanns Hörner verübt und dabei nicht nur das Schaufenster eingeschlagen, sondern auch noch einen erheblichen Schaden im Innern verursacht. Selbst am Karfreitag ruhte das Verbrechen nicht: Ein Fabrikarbeiter aus Herxheim, der abends nach 19 Uhr von Germersheim aus auf der Landstraße in Richtung Bellheim fuhr, wurde bei der „Hexenbrücke“ in den Straßengraben gedrängt, niedergeschlagen und seines Fahrrads beraubt.

Auch Einbrüche häuften sich: Waren es 12 Einbrüche in Gartenhäuschen auf dem „Wörth“ bei Germersheim (heute Gewerbe- und Industriegebiet), die die Gendarmerie in den Wochen vor Ostern gezählt hatte, so wurde aus Schwegenheim berichtet, dass einem dortigen Gastwirt nachts sechs Hasen und ein Huhn aus den Ställen gestohlen worden war – Wert der Kleintiere zu Zeiten der Inflation: 75.000 Mark!

Zufluchtsort in Festungsanlagen

Die noch vorhandenen leerstehenden und ihrer früheren Funktion beraubten Germersheimer Festungsanlagen waren in jener Zeit offenbar Zufluchtsort für lichtscheue Zeitgenossen geworden: So berichtete das „Tagblatt“ von zwei „Schwerverbrechern“ und einer „liederlichen Frauensperson“, die sich tagsüber in den Winkeln der Kasematten verbargen und nachts auf Raubzüge gingen. An mehreren Orten der Umgebung wie Sondernheim und Weingarten waren sie bereits in Erscheinung getreten, bevor sie schließlich Mitte April von der Polizei in Speyer festgenommen werden konnten.

Angesichts dieser Meldungen musste es den Germersheimer Zeitungslesern doch wie ein verklärter Nachhall aus längst vergangenen (Festungs-) Zeiten erscheinen, dass die Stadtkapelle am Ostersonntag auf dem Königsplatz ein Standkonzert gab, bei dem zahlreiche Zuhörer zu den Klängen der Kapelle unter den grünenden Kastanienbäumen promenierten. Außerdem gab es im „Central-Kino“ ein ausgewähltes Filmprogramm für die Feiertage und die wenigen noch verbliebenen Gastwirtschaften am Ort boten ihren Gästen Pfälzer Hausmannskost. Auch so manchen zog es bei frühlingshaftem Wetter vermutlich hinaus in die Umgebung der Stadt, vorbei an den gesprengten Wällen und Kasematten der einstigen Festungsanlagen, triste Zeugen einer zu Ende gegangenen Epoche wirtschaftlichen Aufschwungs, die noch jahrelang ein trostloses Bild bieten sollten.

Das „Tagblatt“ resümierte: „Daß bei solch herrlichen Frühlingstagen die Wanderlust in Wald und Feld sich regte, ist selbstverständlich. „Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus„. Sorgen haben wir ja, aber zu Hause bleiben war doch nicht, wo Gottes weite Welt in verjüngter Gestalt, in herrlich prangendem Frühlingskleide sich zeigt und uns zur Verwunderung einladet. Die Obstblüte hat ihre weithin leuchtende Pracht entfaltet, allerlei Blumen strömen uns beglückende Düfte entgegen; Felder und Wiesen stehen in schönstem Grün und auch der Wald beginnt sich nun zu schmücken“.