Mitglieder und Freunde der CDU verkaufen am Samstag vor Ostern in der Verbandsgemeinde Kandel Ostereier. Unterstützt wird damit der Förderverein der Onkologischen Station in der Kinderklinik des Städtischen Krankenhauses in Karlsruhe. Am Samstag, 4. April, werden Ostereier aus Freilandhaltung mit Zertifikat für je 45 Cent angeboten: in Freckenfeld am Dorfbrunnen, Hauptstraße (7 bis 12 Uhr), in Minfeld vor der Bäckerei Martin, Hauptstraße (7 bis 11 Uhr), in Kandel neben dem Rathaus (8 bis 12 Uhr), in Steinweiler auf dem Kerweplatz und in Winden beim Dorfladen (jeweils zwischen 7 und 12 Uhr). Es werden auch Spenden angenommen, die an die Kinderkrebshilfe weitergeleitet werden.