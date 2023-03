Am Sonntag, 9. April, ist die traditionellen Osteraktion am Schloss Schwetzingen. Die einstige Sommerresidenz der Pfälzer Kurfürsten öffnet dafür die Tore des Schlossgartens. Der Schwetzinger Osterhase hat sich etwas Besonderes für die kleinen Schlossgartengäste ausgedacht: Vier große Buchstaben hat Meister Lampe im Garten versteckt. Wer sie findet und zu einem Lösungswort zusammensetzt, kann sich auf eine Überraschung freuen. Mit der richtigen Lösung gibt es ein kleines Geschenk. Von 11 bis 16 hoppelt der große Osterhase durch den Garten und sucht zwischen Blumen und Sträuchern die besten Verstecke für sein Buchstabenrätsel. An der Schlosskasse und am Haupteingang können sich die Kinder den Rätselbogen für die Ostereiersuche abholen. Mit etwas Glück können sie beim Rätselraten den Osterhasen persönlich im Schlossgarten erwischen. Wird er gefunden, plaudert er gerne aus dem Nähkästchen und erzählt allen Kindern Wissenswertes über Schloss und Garten. Es wird der reguläre Eintritt fällig. Info: www.schloss-schwetzingen.de