Aufgrund der aktuellen Lage wurden die Kirchen gebeten, auf Präsenzveranstaltungen in der Osterwoche zu verzichten. Die protestantische Kirchengemeinde Germersheim bietet als Alternative drei Broschüren an: „Karfreitag und Ostern Zuhause feiern“ und eine Variante für Menschen mit Kindern. Für einen Stationenweg an Ostern mit dem Titel „Unterwegs im Licht der Auferstehung“ sind besinnliche Texte und Bilder zusammengestellt worden. Alle Angebote stehen ab Montag, 29. März auf der Homepage: www.evkirche-germersheim.de, zum Download bereit. Ausgedruckt gibt es sie in einem Umschlag mit kleinen Überraschungen ab dann auch in den Medienboxen am Dekanat in der Hauptstraße 1, am Pfarramt 2 in der Friedrich-Ebert-Straße 10 sowie an der Versöhnungskirche in der Marktstraße 19. Auf der Homepage eingestellt wird ab 3. April „An(ge)dacht zwischen Rhein und Reben“ sowie für Kinder und Familien der „Gottesdienst für kleine Leute“.