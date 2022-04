Oskar Behr bleibt Vorsitzender der 1978 gegründeten Volkslaufgruppe Maximiliansau. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand turnusmäßig neu gewählt. Behr wurde von den 15 anwesenden Mitglieder in seinem Amt bestätigt. Ein Stellvertreter konnte nicht gefunden werden. Festgelegt hat die Versammlung, dass der traditionelle Waldlauf am Badepark am Samstag, 2. Juli, stattfinden wird.

Der Vorstand:



Vorsitzender: Oskar Behr, zweiter Vorsitzender: konnte nicht besetzt werden, Geschäftsführer: Reinhold Seeger, Kassenwart: Wolfgang Stephany, Protokollführer: Klaus Maisch, Pressewart: Reinhold Seeger, Volkslaufwart: Klaus Maisch, Lauftreffwarte: Holger Creutz, Ute Gurk, Konjit Marz, Rolf Pfirrmann, Walkingwarte: Ute Gurk, Reinhold Seeger, Beisitzer: Anne und Norbert Merker, Klaus Brisch, Kassenprüfer: Klaus Brisch, Holger Creutz.