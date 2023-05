Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wassereinbruch, Mäusedreck, Schimmelbefall. Die CDU-Fraktion hatte im Ortsbeirat Schäden an öffentlichen Gebäuden in Büchelberg bemängelt und Zustimmung von allen Ratsmitgliedern erhalten. Der Wörther Stadtbürgermeister Dennis Nitsche (SPD) sah eine „Skandalisierung“ und erklärte, dass ein Teil der kritisierten Schäden der Stadt garnicht bekannt seien. In der Debatte meldet sich nun die Büchelberger Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner (CDU) zur Wort.

„Die Wasserschäden in der Mehrzweckhalle wurden bereits im Dezember 2019 an die Verwaltung gemeldet“, schreibt Gerstner in einer Stellungnahme.