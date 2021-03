Gegen 21.40 Uhr stand der Wahlsieger fest: Helmut Wesper (SPD) ist der neue Ortsvorsteher von Wörth. Er folgt damit auf Roland Heilmann (SPD), der nach 16 Jahren im Amt seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Wesper setzte sich schlussendlich mit 51,3 Prozent gegen Torsten Werling (CDU, 32,7 Prozent) und Bernd Dübon (FDP, 16 Prozent) durch.

Vorausgegangen war ein recht unspektakulärer Wahlkampf, der unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie kaum persönliche Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern zugelassen hatte. Deshalb gab es auch keine Wahlparty. Er sei in den vergangenen Wochen viel mit dem Rad und zu Fuß unterwegs gewesen, so Wesper im RHEINPFALZ-Gespräch. Dabei seien sehr unterschiedliche Themen wie der Lärmschutz, eine Ortsumfahrung oder die Hafenstraße an ihn herangetragen worden. „Es war ein ruhiger Wahlkampf“, so der Wahlsieger. Wesper, Jahrgang 1961, ist seit Jahren politisch aktiv und in mehreren Vereinen und Gruppen engagiert. Schon früh hatte sich während der Stimmenauszählung eine klare Mehrheit für ihn abgezeichnet.