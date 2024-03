Einstimmig hat die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins den Diplom-Ingenieur Helge Hoffmann zum Ortsvorsteher-Kandidaten gewählt.

Vorsitzender Jürgen Nelson dankte dem amtierenden Ortsvorsteher Jochen Schaaf, der nach zehn Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. „Wir mussten es akzeptieren und hatten auch Verständnis dafür. Er war sehr engagiert und hat viel bewegt. Seine hervorstechende Leistung war die Wiederauferstehung der Kerwe in neuer Form, die sehr gut angekommen ist. Für die SPD ist Helge Hoffmann ein adäquater Ersatz“, sagte der Vorsitzende. Hoffmann war vorher 20 Jahre Vorsitzender des Musikvereins Harmonie und will jetzt auf die politische Bühne wechseln.

„Ich habe nun wieder mehr Freiräume und will diese Zeit investieren, um so bürgernah wie möglich zu sein und viele Kontakte mit den Bürgern knüpfen, ein Ortsvorsteher für alle sein“, versprach Hoffmann. Er führt auch die Liste der SPD zur Ortsbeiratswahl an. „Wir haben eine möglichst breite Liste mit bewährten und neuen, jungen und älteren Kandidaten, Männern und Frauen zusammengestellt“, so Nelson.

Helge Hoffmann folgen auf der Liste Ariane Bastian, David Dickemann, Sümeyye Özmen, Michael Bastian, Marianne Barczewski, Jochen Schaaf, Cristina Daum, Sabine Heimbach, Mario Daum, Clara Zech, Jürgen Nelson, Nadine Reisch, Rolf Kimmel und Dieter Runde.