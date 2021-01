Der FDP-Stadtverband Wörth hat Bernd Dübon (47) als Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers nominiert. Dübon soll bei der Wahl des Ortsvorstehers am 14. März antreten.

Der seit seiner Geburt in Wörth lebende Stadtverbandsvorsitzende der Liberalen ist seit 1994 kommunalpolitisch in Wörth aktiv und konnte umfangreiche Erfahrungen als Mitglied in diversen Ausschüssen, im Stadtrat und im Ortsbeirat Wörth sammeln. Seit den Kommunalwahlen 2019 ist Dübon erneut Mitglied im Ortsbeirat Wörth. Dübon betont, es gehe Ihm bei seiner Kandidatur darum, seinen Ortsbezirk unter dem Motto „Für Unser Zuhause“ in vielerlei Hinsicht lebenswert zu gestalten.

Als wichtigste Handlungsfelder in Wörth nannte Dübon die Punkte Verkehr, die Zusammenarbeit der Vereine und Organisationen sowie die Stärkung des Ortsbeirats. Aber auch den Bürgerpark, das „Leben als Kind“ in Wörth sowie den „Erhalt der Tradition“ bezeichnete er als seine Themen.

Der verheiratete Softwareentwickler will neben seinem persönlichen Engagement und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen auch seine beruflichen Erfahrungen als Teilprojektleiter in den Bereichen Planung und Mitarbeiterführung in die Rolle des Ortsvorstehers mit einbringen.