Die Ortsumgehung im Süden von Ottersheim und Knittelsheim in Verlängerung der Bellheimer Südumgehung gehöre zu den neun von 17 Landesstraßenvorhaben, für die bis zu diesem Jahr die Planung beginnen sollen. Die Ortsumgehungen seien in der Vorplanung. Das antwortete die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU). Das Schreiben datiert vom 26. Juli 2021 und ist Bestandteil der Sitzungsunterlagen des Gemeinderates Ottersheim, der am Montagabend tagte. Die Kosten für die 5,2 Kilometer lange Strecke werden laut Ministerin auf rund 7,4 Millionen Euro geschätzt. Im Frühjahr/Sommer 2020 sei eine vereinfachte raumordnerische Prüfung durchgeführt und im raumordnerischen Entscheid vom 31. Juli 2020 zusammengefasst worden. Einwendungen und Stellungnahmen aus der raumordnerischen Prüfung sowie Vorgaben des raumordnerischen Entscheids würden nun in die Planung eingearbeitet. Dann bedürfe es noch verschiedener Fachberichte, zum Beispiel zu den Themen Verkehr und Lärm, um einen Entwurf für das Straßenbauprojekt herstellen zu können. Erst danach könne das Genehmigungsverfahren für den Umgehungsstraßenbau, das Planfeststellungsverfahren begonnen werden. Wann dieses Verfahren beginnt, kann laut Ministerin Schmitt noch nicht exakt bestimmt werden.