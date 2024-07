Der Turn- und Sportverein begeht sein 120-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende am kommenden Wochenende. Beginn ist am Freitag, 5. Juli, ab 17 Uhr. Ab 21 Uhr tritt die Indierockband „Shy guy at the show“ auf. Es gibt einen Barbetrieb. Am Samstag, 6. Juli, beginnt um 14 Uhr das Fußball-Ortsturnier mit Hördter Vereinen und Gruppierungen. Ab 19 Uhr unterhalten Katrin und André mit stimmungsvoller Livemusik als Duo „Two 4 You“. Der Sonntag, 7. Juli, steht im Zeichen der Familie. Um 10 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück, das von 11 bis 13 Uhr von den Hördter Stammtischmusikanten umrahmt wird. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Mini-Eisenbahn, Feuerwehr-Spritzwand. Außerdem können Air-Brush Tattoos ausprobiert werden.