Die Sommerpause ist vorüber. Der neue Ortsgemeinderat hat vergangene Woche offiziell seine Arbeit aufgenommen. Die Ortsspitze bleibt unverändert.

Die komplette Ortsspitze geht in ihre zweite Amtszeit. Bürgermeister Christian Schwab (CDU) und seine beiden Beigeordneten Wolfgang Rieder (CDU) und Nadine Weber (Aktive Bürger) wollen zusammen mit dem Ortsgemeinderat mit Kontinuität die Arbeit der vorangegangenen Legislaturperiode fortsetzen.

Wolfgang Rieder wurde von den Ratsmitgliedern, die von Ortsbürgermeister Schwab zuvor verpflichtet wurden, erneut zum 1. Beigeordneten gewählt. Seine Geschäftsbereiche sind Liegenschaften, Bauen, Straßen und Infrastruktur. Nadine Weber kümmert sich in den folgenden fünf Jahren um die Bereiche Natur, öffentliche Grünflächen, Einwohner und Kultur. Gewählt wurden zudem die Mitglieder der sechs Ausschüsse der Ortsgemeinde. Insgesamt sind diese mit sieben Mitgliedern besetzt – vier von der CDU und drei werden von den Aktiven Bürgern gestellt.

Änderungen gibt es auch: So wird künftig die Bekanntgabe für Sitzungstermine über die Webseite der Verbandsgemeinde erfolgen. Im Amtsblatt „Heimatbrief“ wird es einen Hinweis geben, durch den wiederum auf die Homepage verwiesen wird. Zudem werden Bekanntmachungen zu Sitzungen an den Anschlagtafeln am Gemeindehaus und in der Lilienstraße an der Kita veröffentlicht, teilt die Verwaltung mit. Eine weitere Änderung betrifft den Verdienstausfall für Selbstständige durch Sitzungen. Diese erhöht sich von 16 auf 18 Euro. Dann gibt es für alle eine monatliche Aufwandspauschale in Höhe von 15 Euro sowie ein um fünf Euro erhöhtes Sitzungsgeld, das dann 20 Euro beträgt. Der Seniorenbeauftragte erhält künftig monatlich 150 anstelle von 100 Euro. Verabschiedet wurden aus dem Gremium Doris Roth, Stefanie Völckel und Matthias Weber.