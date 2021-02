Gestern Morgen stellten Spaziergänger fest, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag das Ortsschild von Hördt beschädigt wurde. Offenbar befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Landstraße von Rülzheim nach Hördt. Die Polizei vermutet, dass er kurz vor dem Ortseingang von der Fahrbahn abkam, das Ortsschild umgefahren und den Unfallort verlassen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.