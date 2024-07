Das SWR-Fernsehen zeigt am Donnerstag, 4. Juli, 18.15 Uhr, in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ ein Porträt der Gemeinde Steinweiler. Und darum geht es laut SWR: In der Obergasse befinden sich noch zwei Winzerbetriebe. Einer der Betriebe bietet eine kleine Gastronomie an, während der andere ein privates Dorfmuseum unterhält. Aktuell wird ein Fachwerkhaus denkmalgerecht saniert.