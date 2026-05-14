2028 wird Leimersheim 1250 Jahre alt. Bei der Kerwe 2025 wurde ein Countdown zu den Festtagen der 1250-Jahr-Feier im Juni 2028 gestartet. Was als nächstes geplant ist.

Damals waren es genau 1000 Tage bis zu dem Jubiläum. Bei der Jahreshauptversammlung des Kulturkreises hat der Vorsitzende Michael Huber nun die nächsten Etappen des Veranstaltungscountdowns bekannt gegeben. Am 4. Juni, 750 Tage vor dem Dorffest, findet demnach im Heimatmuseum unter dem Titel „Schorletreff 750“ ein Schorletasting statt. Die weiteren Termine sind eine Afterwork-Party der Otterbachhexen am 24. Juli (700 Tage), eine Künstlerausstellung ab dem 30. Oktober (600 Tage) und eine Faschingsparty am Faschingsdienstag 2027 zur Halbzeit des Countdowns. Zum Ortsjubiläum ist für Anfang Mai 2028 ein Stationentheater in Vorbereitung, für das sich Darsteller im Internet unter www.rheinverbunden.de melden können.

Wie Huber weiter erklärte, organisiert der Kulturkreis am 17. Oktober ein Oktoberfest. Dessen Erlös soll teilweise in den Unterhalt der Kulturkreishalle fließen. In einem Bürgerprojekt sollen außerdem Vereinshütten gebaut werden. Finanziert werden diese mit einem Zuschuss aus dem Leader-Programm und Sponsorengeldern. Die Aktion ist für den Sommer dieses Jahres vorgesehen.