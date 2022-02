Weil die Umlage gesenkt wurde, hat die Verbandsgemeinde rund 110.000 Euro weniger auf dem Konto. Das Geld bleibt bei den Ortsgemeinden.

Mit großer Mehrheit nahm der Verbandsgemeinderat am Montag den Haushaltsplan für das Jahr 2022 an. Besonders wichtig für die vier Ortsgemeinden ist die geänderte Höhe der Verbandsgemeindeumlage: Sie wurde um ein Prozent von 38,5 Prozent auf 37,5 Prozent gesenkt. Dies bedeutet für die Verbandsgemeinde, so die Kalkulation, 110.000 Euro weniger Einnahmen.

Zu den größten Projekten der Verbandsgemeinde in diesem Jahr gehören die Generalsanierung der IGS-Sporthalle in Rheinzabern, die mit einer Million Euro zu Buche schlagen wird, die Generalsanierung des Jockgrimer Verwaltungsgebäudes mit 600.000 Euro und Neubau sowie der Umbau der Feuerwehrhäuser in Neupotz und in Jockgrim, für die in 2022 zusammen 900.000 Euro eingeplant sind. Wie Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) erklärte, könne der veranschlagte Finanzierungsbedarf von 2,866 Millionen Euro für alle Investitionen durch vorhandene liquide Mittel abgedeckt werden. Neue Kreditaufnahmen seien deshalb nicht geplant.

Als neue Standesbeamtin der Verbandsgemeinde bestellte das Ratsgremium Angelique Müller.